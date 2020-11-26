عودة أكثر من 190 لاجئا آخر إلى سوريا من أراضي لبنان خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين في سوريا الخميس، بعودة أكثر من 190 لاجئا إلى سوريا من أراضي لبنان خلال الــ24 ساعة الأخيرة. وجاء في نشرة المركز على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية “خلال الــ24 ساعة الأخيرة عاد 194 لاجئا (منهم 58 امرأة و99 طفلا) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس و تلكلخ الحدوديين، بينما لم تجر عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.

وبحسب المركز، لم يعد أحد من النازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل البلاد. وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بتطهير أراضي من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا على مساحة 2.2 هكتار بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 22 عبوة ناسفة.

المصدر: سبوتنيك