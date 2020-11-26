الحاج حسن: لا يوجد خطر انقطاع الإنترنت في لبنان وهناك تفكير جدي بإصدار فواتير “أوجيرو” إلكترونيا

لفت رئيس ​لجنة الإعلام​ والاتصالات النائب ​حسين الحاج حسن​، عقب اجتماع اللجنة في ​مجلس النواب​، إلى أنّ “النقاش تناول عقود “​أوجيرو​” العالقة منذ عام 2017 حتّى عام 2020″، موضحًا أنّ “عقد عام 2017 وقيمته 108 مليار ليرة ​لبنانيّة تمّ تحويله إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في ​بيروت​، وهو عالق الآن”.

وأشار إلى أنّه “كانت هناك مشاكل في عقود عامَي 2018 و2019 أمام ديوان المحاسبة ووزير المالية، وبجهود من المعنيّين تمّ حلّ المشاكل في الأسابيع الماضية، وبدأ صرف الحوالات لهم. وعقد عام 2020 كان عالقًا أيضًا، واليوم تلقّت ​وزارة الاتصالات​ حوالة من ​وزارة المالية​ بـ24 مليار ليرة من أصل قيمة العقد البالغة 48 مليار، والـ24 مليار الأخرى أصبحت متوفّرة أيضًا”.

وبيّن الحاج حسن “أنّنا تناقشنا بعقد عام 2021، كي لا نقع في مشاكل جديدة، وتفاهمنا مع وزيري الاتصالات والمالية و​ديوان المحاسبة​، على آليّة ليسير العقد بشكل طبيعي”. وأفاد بأنّه “من ضمن المشاكل الّتي طرأت، هو إصدار فواتير أوجيرو، أي الورق والحبر، اللذين ارتفعت أسعارهما بشكل كبير، وهناك تفكير جدّي بإصدار الفواتير إلكترونيًّا”، مشدّدًا على أنّ “لا خطر من انقطاع ​الإنترنت​ في لبنان، وهذا ما تبلّغناه من وزير الاتصالات وفريقه، ومن وزير المال”.

المصدر: موقع المنار