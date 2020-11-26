الرئيس روحاني: ايران تتمتع بمكانة جيو سياسية مهمة حيث لا تستطيع اي قوة في العالم تجاهلها

أكد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني ان الشعب الايراني العظيم تمكن دوما من تحقيق انجازات كبيرة اعتمادا على ثقافته العريقة، معتبراً ان ايران تتمتع بمكانة جيو سياسية مهمة حيث لا تستطيع اي قوة في العالم تجاهلها في المنطقة او في العالم، وهناك العديد من المحاولات كانت تهدف للقضاء على ايران إلا انها باتت فاشلة.

وتاكيدا على مستقبل ايران واهميته للمنطقة وللعالم، قال الرئيس روحاني ان المستقبل وتحقيق مزيد من التقدم والتطور فيه يبعث الامل لدينا لان تقدم ايران يعود بالنفع ليس فقط للمنطقة بل للعالم كونها قادرة على تلبية بعض حاجات المنطقة وحتى العالم بسهولة اكبر وهذا يحظى ببالغ الاهمية.

وخلال مراسم تدشين المشاريع الوطنية لوزارة النفط التي اقيمت عبر تقنية الفيديو كنفرانس، قال الرئيس الايراني “رغم المساعي الرامية لفرض الحظر علينا وجعل ايران معزولة وكذلك زرع اليأس بين المجتمع الايراني، تم تدشين ثلاثة مشاريع خلال الاسبوع”.

واضاف الرئيس روحاني اليوم الخميس خلال مراسم تدشين ثلاثة مشاريع الوطنية لوزارة النفط، بما فيها تدشين مجمع لردكان للبتروكيماويات في محافظة جهار محال وبختياري جنوب غرب ايران. اضاف ان مجمع لردكان لانتاج الامونياك ويوريا قادر على استيعاب استثماراته خلال اربع سنوات في حال تشغيله بكامل طاقاته.

واشار الى ان الكوادر المحلية تشكل 80 بالمائة من القوى العاملة في مجمع لردكان، معتبرا ذلك انجازا كبيرا تم تحقيقه في هذا المشروع الكبير.

ولفت الرئيس الإيران إلى انه تم تدشين هذه المشاريع خلال الاسبوع بقيمة 30 الف مليار تومان في حين كانت هناك مساعٍ تهدف الى فرض الحظر علی ايران وجعلها معزولة لزرع اليأس بين المجتمع الايراني.

واضاف ان الاشخاص الذين كانوا يسعون وراء المخططات المشؤومة ضد ايران لا يصدقون انها تمكنت خلال يوم واحد من افتتاح مشروع مهم تبلغ قيمته 30 الف مليار تومان (الدولار يساوي 4200 تومان).

المصدر: وكالة ارنا