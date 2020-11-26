رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الامريكي: ترامب أساء استخدام حق العفو باصداره عفوا عن مايكل فلين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2020 - 01:12

رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الامريكي: ترامب أساء استخدام حق العفو باصداره عفوا عن مايكل فلين

منذ 2 ساعة 25 November، 2020
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