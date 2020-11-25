انعقاد مؤتمر اليوم الموعود الفكري التاسع والخمسين ضمن فعاليات الثلاثين يوماً

عقدت جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية مؤتمر اليوم الموعود الفكري التاسع والخمسين الذي تنظمه الجمعية والعتبة الرضوية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية ضمن فعاليات ثلاثون يوماً في أجواء ذكرى ولادة 《فخر المخدرات》 العقيلة السيدة زينب وبمناسبة ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري “عليهم السلام” بإدارة العتبة الرضویة المقدسة الساعة السابعة مساء بتوقيت لبنان يوم الثلاثاء في : ٢٠٢٠/١١/٢٤ على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

تقدم المقرئ الدولي السيد محمد پارسا خادم العتبة الرضوية المقدسة بتلاوة عطرة من القرآن.

إفتتح البحوث آية الله سماحة الشيخ محمد حسن أختري المشرف العام على مؤسسة عاشوراء الدولية. إفتتح البحوث آية الله سماحة الشيخ محمد حسن أختري المشرف العام على مؤسسة عاشوراء الدولية.

وتلاه بحث لآية الله سماحة الشيخ يوسف سبيتي مدير حوزة الإمام الجواد “عليه السلام”.

ومن العتبة الرضوية المقدسة قدم بحث حجة الإسلام سماحة الشيخ الدكتور حسن مهدويان.

وقدم بحث سماحة العلامة المحقق الشيخ كاظم ياسين.

وتلاه بحث لسماحة الشيخ الدكتور حسن البنا (مصر).

وألقى باقة شعرية من وحي المناسبة الشاعر المتألق الدكتور الشيخ عباس فتوني عضو الجمعية. وقدم في البداية عربون شكر وتقدير بإسم الجمعية لسماحة حجة الإسلامية الشيخ حسن مهدويان على تسليمه دروع تقدير للمنتسبين للعتبة الرضوية المقدسة في المؤتمر التكريمي الذي عقدته الجمعية في الحرم الرضوي.

وأُنشد مولد من وحي المناسبة من العتبة الرضوية المقدسة للمنشد والرادود المبدع خادم العتبة الرضوية المقدسة السيد محمد پارسا .

وكانت كلمة الجمعية ألقاها حجة الإسلام سماحة الشيخ مرتضى صياحي مدير دائرة التبليغ والإرشاد في جمعية الإمام المنتظر{عج}العالمية.

وفي نهاية المؤتمر كان مسك الختام بدعاء الفرج من العتبة الرضوية المقدسة للمنشد والمقرئ الدولي السيد محمد پارسا.

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية