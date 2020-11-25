الرئيس الصيني يهنئ بايدن بانتخابه رئيساً للولايات المتحدة

دعا الرئيس الصيني تشي جين بينغ، في رسالة تهنئة لجو بايدن على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة إلى “دفع تنمية العلاقات بين البلدين وتجنب روح النزاع”. وقالت وكالة “شينخوا” الرسمية إن الرئيس الصيني أكد في رسالته أن “الارتقاء بالتنمية المستقرة والصحية للعلاقات الصينية الأميركية لا يخدم المصالح الأساسية لشعبي البلدين وحسب، بل ويلبي كذلك التوقعات المشتركة للمجتمع الدولي”.

واعرب عن أمله في أن “يتبنى الجانبان روح عدم النزاع وعدم الصدام، والاحترام المتبادل، والتعاون القائم على المنفعة للجانبين، والسيطرة على الخلافات، وتنمية العلاقات الثنائية”. ولفتت الوكالة إلى أن نائب الرئيس وانغ كيشان أرسل بدوره رسالة تهنئة لكامالا هاريس على انتخابها نائبا لرئيس الولايات المتحدة.

وهنأ الرئيس الصيني بايدن على فوزه بانتخابات الرئاسة بعد أسابيع من تهاني تقدم بها عدد من قادة الدول حول العالم خلال ساعات من إعلان الإعلام الأميركي فوز بايدن. وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة في ظل رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة لأسباب عدة، أبرزها تناقضات تجارية، والوضع في هونغ كونغ، والوضع المتعلق بحقوق الأقليات القومية في جمهورية الصين الشعبية، وتفشي وباء فيروس “كوفيد-19”.

المصدر: سبوتنيك