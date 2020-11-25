الإصابات بـكورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 172 ألفاً خلال الـ24 ساعة

أعلنت جامعة هوبكنز الأربعاء، الكشف عن أكثر من 172 ألف إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في الولايات المتحدة خلال اليوم الماضي، ووفاة أكثر من 2146 شخصاً. ووفقاً لجامعة جونز هوبكنز، التي تلخص بيانات السلطات الفدرالية والمحلية، وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، فقد سجل الأطباء في الولايات المتحدة 172.935 ألف حالة إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وتم يوم أمس الثلاثاء، الكشف عن 169 ألف إصابة جديدة و889 حالة وفاة .

وبحسب الجامعة ، فإنه منذ بداية الوباء في الولايات المتحدة ، تم تسجيل أكثر من 12.5 مليون حالة إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، وفاة أكثر من 259 ألف شخص. وتعافى أكثر من 4.6 مليون شخص. وعلى الصعيد العالمي، وبحسب الجامعة، فقد أصيب أكثر من 59 مليون شخص بفيروس (كوفيد-19) ، وتوفي أكثر من 1.4 مليون شخص.

المصدر: سبوتينك