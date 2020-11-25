المفوضية الأوروبية: وكالة الدواء الأوروبية تناقش إنتاج “سبوتنيك في” مع الشركة المصنعة

أفاد المتحدث الرسمي للمفوضية الأوروبية لوكالة “سبوتنيك” الأربعاء، أن الوكالة الأوروبية للأدوية تجري المناقشات الأولى حول اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا “سبوتنيك في” بعد طلب بهذا الصدد من الشركة المصنعة. وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث، أن الوكالة الأوروبية للأدوية لم تتلق طلبات للحصول على إذن لبيع اللقاح في السوق الأوروبية.

وأضاف أن المفوضية الأوروبية أيضا لم يكن لديها بعد بيانات عن اللقاح الروسي، موضحاً أن “اللجنة لا تملك أي بيانات عن اللقاح الروسي”. كما أوضح أن وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي سوف تقدم توصيات ” سيتم نشرها على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت”.

يذكر أنه عقب محادثات وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف مع وزير الخارجية الهنغاري، بيتر زيجارتو، في وقت سابق، أصبح من المعروف أن روسيا تناقش إنتاج اللقاح الروسي “سبوتنيك في” ضد فيروس كورونا المستجد في هنغاريا، والتي يجري فيها إعداد موقع الإنتاج.

وأعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف ، في وفت سابق، أن الصندوق، قدم طلبا لتسجيل اللقاح “سبوتنيك في”، إلى الهيئة التنظيمية الأوروبية ولا يستبعد إنتاجه في ألمانيا. وأوضح أن الطلب قد أرسل في 22 تشرين الأول/أكتوبر.

المصدر: سبوتنيك