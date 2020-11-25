الصحة اللبنانية: 20 إصابة جديدة بكورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2020 - 14:26

الصحة اللبنانية: 20 إصابة جديدة بكورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت

منذ 49 mins 25 November، 2020
وزارة الصحة
لبنان

أفادت وزارة الصحة العامة في لبنان الاربعاء عن استكمال فحوص الـ PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 21/11/2020 و22/11/2020 إضافة إلى نتائج الدفعة الأولى من فحوص أجريت بتاريخ 23/11/2020، وأظهرت النتائج وجود عشرين (20) حالة إيجابية بوباء كورونا.

وجاءت نتائج 21/11/2020 كالتالي:

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 22/11/2020 كالتالي:

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (اثنتا عشرة حالة إيجابية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 23/11/2020 كالتالي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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