الشيخ ياسين: للتعاون وانقاذ البلاد من الازمتين المالية والصحية

أسف رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين ، في تصريح، “لحال الفراغ الذي وصلنا إليه وغياب الافق بفضل المراهنات على الخارج من قبل بعض المسؤولين”.

وقال”ما يثير الشفقة في نفوس الناس، أن يتحدث البعض عن عيد الاستقلال وهو غارق بالإرتهان للمشاريع الخارجية، وفي هذا السياق، فإننا نطالب بشدة وإلحاح بالسير في قانون التدقيق الجزائي في مصرف لبنان حتى يعرف الناس من سرق اموالهم وكيف هربت الى الخارج، وإلا يكون من يعرقل ذلك هو شريك اساسي في الانهيار الاقتصادي والمالي في البلاد”.

وتساءل “عن التلازم الذي جرى بين الضغوطات الاسرائيلية على لبنان والتصعيد في مفاوضات ترسيم الحدود مع افتتاح الكنيس اليهودي في قلب بيروت، هل هو صدفة أو هناك شيء يجري تدبيره للساحة اللبنانية؟”، داعيا “جميع اللبنانيين، مسؤولين ومواطنين، الى وعي دقة المرحلة والتعاون من اجل انقاذ البلاد من الازمتين المالية والصحية عبر الوعي والالتزام والتكافل الاجتماعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام