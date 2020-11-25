علماء يعلنون عن ثورة تقنية جديدة في عالم شحن الهواتف الذكية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 25 2020 - 06:46

علماء يعلنون عن ثورة تقنية جديدة في عالم شحن الهواتف الذكية

منذ 39 mins 25 November، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلن علماء من كوريا الجنوبية عن ثورة تقنية جديدة في عالم شحن الهواتف الذكية، حيث ابتكروا شاحنًا يعمل بالأشعة تحت الحمراء.
ووفقا لموقع “Mydrivers”، فإن المسافة بين الهاتف الذكي والشاحن الجديد يمكن أن تصل إلى عدة أمتار، مشيرين إلى أن فقدان الطاقة شبه معدوم باستخدام هذه التقنية.
كما تتضمن هذه التقنية أيضًا شحن عدة هواتف في آن واحد، حيث يجب أن يمتلك الهاتف أجهزة استقبال خاصة بالشاحن يتم ضبطها على نطاقات مختلفة من الأشعة تحت الحمراء.
يعتبر الباحثون أن تقنيتهم آمنة تمامًا على الإنسان والحيوان. ويستعد العلماء لطرح الشواحن الثورية للاستخدام التجاري، وستظهر هواتف في المستقبل القريب تدعم خاصية الشحن بالأشعة تحت الحمراء.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة

7 أخطاء يرتكبها الجميع عند شحن الهواتف الذكية.. تجنبها!

7 أخطاء يرتكبها الجميع عند شحن الهواتف الذكية.. تجنبها!

جميع البطاريات لها تاريخ انتهاء الصلاحية، وينطبق الشيء نفسه على بطاريات الهواتف الذكية أيضا، ومع ذلك، فإن الطريقة التي تستخدم بها الهاتف الذكي الخاص بك أيضا تؤثر في تحديد طول عمر بطارية الجهاز الخاص بك، وهناك بعض العادات التي تلعب دورا هاما في هذا الأمر، وفيما يلي إليكم أبرزها من ...