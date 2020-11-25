بدون أدوية.. 5 أطعمة ومشروبات تخلص جسمك من الدهون

في إطار محاولات التخلص من البدانة، يلجأ الكثيرون لتناول جرعات عالية من أدوية حرق الدهون، على الرغم من أن بعض الدراسات أثبتت عدم فعاليتها، فضلا عن التحذير من آثارها الجانبية على الصحة العامة.

وفي خطوة تهدف لتقديم بدائل طبيعية لتسهيل عملية حرق الدهون، أورد موقع “هيلث لاين” مجموعة من النصائح لحرق الدهون المتراكمة في الجسم دون الحاجة إلى علاج دوائي.

ونصح الموقع بتناول المشروبات والأطعمة التالية لحرق الدهون بشكل طبيعي:

الشاي الأخضر

يساعد مركب يبيغالوكاتشين غالاتي الموجود في الشاي الأخضر، على فقدان الوزن وحرق الدهون المتراكمة بالجسم، وتحديدا الشحوم المتمركزة في منطقة بالبطن.

خل التفاح

يساعد حمض الأسيتيك المتوفر به في رفع معدل حرق الدهون بالجسم ويمنعها من التراكم حول منطقة البطن، بحسب نتائج أبحاث منشورة في المجلة الدولية للسمنة. كما يساعد خل التفاح في تقليل الشهية للأكل.

الفلفل الحار

وجد باحثون أن الفلفل الحار من الخضروات التي تساعد على فقدان الوزن، وذلك بسبب احتوائه على مركب الكابسيسين، المعروف بقدرته على حرق الدهون وكبح الشهية.

القهوة

تساهم القهوة في حرق الدهون، لاحتوائها على الكافيين الذي أظهر فعالية كبيرة في تقليل مؤشر كتلة الجسم على المشاركين في دراسة أجرتها الكلية الأمريكية للطب الرياضي.

زيت جوز الهند

يساعد على فقدان الوزن، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من “الشحوم الثلاثية متوسطة السلسلة”، التي ينسب إليها الفضل في قمع الشهية وتسريع حرق الدهون وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

المصدر: سبوتنيك