التلفزيون السوري: عدوان صهيوني على منطقة جبل المانع قرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2020 - 00:44
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الرئيس عون للنواب: التدقيق المحاسبي والجنائي ضروري كي لا يصبح لبنان في عداد الدول المارقة او الفاشلة بنظر المجتمع الدولي
الرئيس عون: استمرار التمنع عن تسليم المستندات الى شركة التدقيق أدّى الى عدم تمكنها من المباشرة بمهمتها ثم انهت العقد
الرئيس نبيه بري يدعو إلى جلسة عامة للمجلس النيابي بعد ظهر يوم الجمعة في قصر الأونيسكو لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية
وزير الصحة حمد حسن يؤكد الاتفاق مع شركة فايزر الطبية لتسليم اللقاح ضد كورونا في الربع الاول من العام المقبل
الصحة اللبنانية: تسجيل 1188 اصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
وزارة الاقتصاد: هبة الطحين العراقية تستعمل في انتاج ربطة الخبز العربي بنسبة 25% مما سمح بالحفاظ على سعر ربطة الخبز
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى: لم نشارك ولم نكلف أحد بتمثلينا باحتفال قصر العدل لمناسبة اطلاق ما سمي بالمبادرة الانقاذية
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى: ما حصل من ادعاء تمثيل للطائفة الاسلامية الشيعية غير صحيح
الإمام الخامنئي: طريق إلغاء الحظر تم اختباره والتفاوض بشأنه عدة أعوام لكنه لم يصل الى نتيجة
الإمام الخامنئي: طريق التغلب على الحظر قد يكون صعبا في البداية ومحفوفا بالمشاكل لكن نهايته سعيدة
المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الايرانية: منظمة الطاقة النووية الايرانية بامكانها زيادة التخصيب وتصميم مفاعل نووي
الناطق باسم كتائب حزب الله ـ العراق: هناك عدم جدية من قبل الجانب الامريكي بانهاء وجوده في العراق
الناطق باسم كتائب حزب الله ـ العراق: لا يمكن القبول بوجود جندي امريكي واحد على الاراضي العراقية
ا ف ب: فرنسا تتجاوز عتبة خمسين ألف وفاة بفيروس كورونا
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وزير الخارجية الايراني يبحث هاتفيا مع نظيره الروسي ضرورة عودة جميع اطراف الاتفاق النووي الى تنفيذ التزاماتها
الأمين العام للامم المتحدة يعرب عن خيبة أمله من نتائج قمة مجموعة العشرين للديون والمناخ التي عقدت في السعودية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
المحكمة العليا في بنسلفانيا ترفض طعن حملة دونالد ترامب بشأن 8 آلاف بطاقة اقتراع في فيلادلفيا
الاتحاد الأوروبي يدعو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى قمة في بروكسل العام المقبل
الأمين العام للامم المتحدة يعرب عن خيبة أمله من نتائج قمة مجموعة العشرين للديون والمناخ التي عقدت في السعودية
وزارة الدفاع الروسية: سفينة روسية تمنع المدمرة الأميركية "جون ماكين" من انتهاك حدودنا في خليج بطرس الأكبر
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: الفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا ستتعرض للدوس وسط الاندفاع نحو اللقاحات الخاصة بكورونا
ترامب: وجهت فريق العمل في البيت الابيض للقيام بما يلزم فيما يخص البروتوكولات المتبعة لعملية الانتقال
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمين العام للامم المتحدة يعرب عن خيبة أمله من نتائج قمة مجموعة العشرين للديون والمناخ التي عقدت في السعودية
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
قتيلان و5 جرحى في عملية طعن داخل كنيسة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية واعتقال مشتبه به
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التلفزيون السوري: عدوان صهيوني على منطقة جبل المانع قرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة
منذ 28 mins
25 November، 2020
عاجل
عدوان على سوريا
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