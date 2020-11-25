خلية الأزمة في بخعون: تسجيل 3 إصابات بالفيروس

أعلنت خلية الأزمة في بلدية بخعون – الضنية عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتائج الفحوصات المخبرية pcr التي أجريت لمصابين ومخالطين ومشتبه إصابتهم بالفيروس، وجاءت نتيجتها إيجابية.

وتمنت الخلية على “المصابين والمخالطين حجر أنفسهم لمدة 14 يوما، وإبلاغ البلدية أو خلية الأزمة في بخعون في حال ظهور أي عوارض صحية عليهم”.

في غضون ذلك، أعلنت خلية الأزمة في بلدية بخعون، في بيان، عن “قيامها بحملة فحوصات كورونا غدا الساعة الواحدة ظهرا في ملعب بلدية بخعون (مجمع حربا) الكائن في محلة جورة أبو عمر، وذلك فقط للمخالطين لأحد المصابين أو ممن تظهر عليهم عوارض الإصابة بفيروس كورونا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام