نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 11 حالة ايجابية

افادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 21/11/2020 و22/11/2020، وأظهرت النتائج وجود إحدى عشرة (11) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 21/11/2020 كالتالي:

– رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية).

– رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (ثلاث حالات إيجابية).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية).

وجاءت نتائج 22/11/2020 كالتالي:

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية).

– رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام