لجنة كورونا في رشدبين: إصابة جديدة في البلدة

أعلنت لجنة ازمة كورونا في بلدية رشدبين في بيان “تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لأحد ابناء البلدة، حيث اجرى فحص “PCR” وأتت النتيجة إيجابية، وهو تلتزم الحجر المنزلي.

واشارت لجنة الطوارئ إلى أنها تعمل على “تحديد المخالطين والتواصل معهم لإجراء ما يلزم من تدابير حجر وفحوص الـPCR.

كما وطلبت من المخالطين خلال الأسبوع الماضي، التواصل مع لجنة الطوارئ للمساعدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة”، مؤكدة أن “كل الإجراءات التي تتخذها لجنة الطوارئ هي لضمان سلامة المصابين وعائلاتهم كما ولأهالي البلدة”، واضعة كل إمكاناتها في تصرفهم، آملة من الجميع “التصرف بحكمة ومسؤولية والتواصل معها في كل ما يحتاجون إليه عبر رئيسها مايكل الياس الخوري على الرقم 03138381 أو بجوني أنطونيوس ضوميط على الرقم 03142515”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام