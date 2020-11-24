تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية في أجواء قطاع غزة

حلقت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية منذ صباح الثلاثاء حتى ساعات المساء بشكل مكثف في عموم أجواء قطاع غزة المحاصر.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “تحليق طائرات الاستطلاع يتركز بشكل دقيق في الأجواء الغربية من مدينة غزة ووسط المدينة، وسط خشية من اقدامها على ارتكاب جريمة جديدة بحق قيادات المقاومة”.

ونقلت المصادر عن جهات أمنية في المقاومة تحذيرها “من خطورة تحليق طائرات الاحتلال الإسرائيلي المكثف في اجواء القطاع لا سيما بعد التوتر الحاصل بسبب عدم التزام إسرائيل بتوريد الاجهزة الطبية وانهاء الحصار المطبق على القطاع منذ 2007”.

يُشار إلى أن تحليق طائرات الاستطلاع الاسرائيلية له مهام مختلفة عدة منها “جمع المعلومات – مراقبة الشخصيات – ارسال المعلومات بشكل فوري لأجهزة الاستخبارات الاسرائيلية – استهداف اماكن معينة عند لحظة الصفر”.

المصدر: فلسطين اليوم