نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز: أزمة غاز تلوح في الأفق

حذرّ نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون من مشكلة كبيرة ناتجة عن الاستهتار بمادة الغاز كوننا قادمين على فصل الشتاء.

وقال زينون في حديث إذاعي إن “هناك تقصيرًا من قبل الحكومة ومصرف لبنان، ونحن قادمون إلى فصل الشتاء ونعلم ان الغاز مادة حيوية لا يمكن الاستهتار او عدم الاهتمام بها”.

وطالب المعنيين بايجاد حل “خاصة رئيس الحكومة الذي يمكن ان يجتمع برئيس مصرف لبنان لايجاد حل وفتح اعتمادات كي لا نصل الى مشكلة اكبر”، وقال “نواجه مشكلة كبيرة اذ لا يمكننا ان نستعمل الاحتياط، ومادة الغاز اساسية وتستخدم من قبل جميع اللبنانيين للتدفئة للطبخ ولتسخين المياه”.

المصدر: وكالات