نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز: أزمة غاز تلوح في الأفق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 24 2020 - 12:28

نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز: أزمة غاز تلوح في الأفق

منذ 37 mins 24 November، 2020
قوارير غاز
لبنان

حذرّ نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون من مشكلة كبيرة ناتجة عن الاستهتار بمادة الغاز كوننا قادمين على فصل الشتاء.

وقال زينون في حديث إذاعي إن “هناك تقصيرًا من قبل الحكومة ومصرف لبنان، ونحن قادمون إلى فصل الشتاء ونعلم ان الغاز مادة حيوية لا يمكن الاستهتار او عدم الاهتمام بها”.

وطالب المعنيين بايجاد حل “خاصة رئيس الحكومة الذي يمكن ان يجتمع برئيس مصرف لبنان لايجاد حل وفتح اعتمادات كي لا نصل الى مشكلة اكبر”، وقال “نواجه مشكلة كبيرة اذ لا يمكننا ان نستعمل الاحتياط، ومادة الغاز اساسية وتستخدم من قبل جميع اللبنانيين للتدفئة للطبخ ولتسخين المياه”.

المصدر: وكالات

التعليقات