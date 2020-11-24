وزارة الدفاع الروسية: سفينة روسية تمنع المدمرة الأمريكية “جون ماكين” من انتهاك حدودنا في خليج بطرس الأكبر – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2020 - 10:58

وزارة الدفاع الروسية: سفينة روسية تمنع المدمرة الأمريكية “جون ماكين” من انتهاك حدودنا في خليج بطرس الأكبر

منذ 48 mins 24 November، 2020
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