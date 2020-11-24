إدارة الخدمات العامة الأميركية تعلن بايدن الفائز بالانتخابات وتسمح ببدء العملية الانتقالية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2020 - 01:40
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رويترز تنقل عن وزير في حكومة العدو تأكيده زيارة بنيامين نتنياهو إلى السعودية وعقده اجتماعاً هناك
إعلام العدو: نتنياهو توجه الأحد إلى السعودية برفقة رئيس الموساد والتقى ولي العهد محمد بن سلمان وعاد بعد 5 ساعات
إعلام العدو: اللقاء بين نتنياهو وابن سلمان جرى في مدينة نيوم السعودية بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
إعلام العدو عن مسؤول سعودي: نتنياهو وابن سلمان ناقشا خلال لقائهما التطبيع وموضوع إيران
الخارجية الأميركية: لقاء الوزير بومبيو وولي العهد السعودي كان مثمراً وسنواصل جهود مواجهة "النفوذ الإيراني في الخليج"
رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية: تصوير التطبيع مع دول عربية على أنّه بديل للسلام مع الفلسطينيين هو هروب من الحقيقة
الجهاد الإسلامي: الزيارة والتطبيع سيشجعان الاحتلال على الاستمرار بسياساته العدوانية ونحذر من أن تكون مقدمة لعدوان واسع
القيادي في حماس سامي أبو زهري: المعلومات حول زيارة نتنياهو للسعودية خطيرة إن صحت وندعو الرياض لتوضيح ما حدث
الناطق باسم أنصار الله: الدول المعتدية على اليمن تتجه لتصبح منخرطة كلياً وبشكل رسمي معلن في المشروع الصهيوني
محمد عبد السلام: بدل أن تمثل قبلة المسلمين موقف الأمة في الدفاع عن قضاياها يصبح من يحكمها منطلقاً للمؤامرات ضد الإسلام
رابطة علماء اليمن: خطوات التطبيع التي جرت كانت بمباركة وتوجه سعودي فاضح ودليل واضح على تآمر آل سعود على القضايا العربية
القوة الصاروخية في الجيش اليمني تستهدف محطة توزيع أرامكو في مدينة جدة بصاروخ مجنح نوع قدس 2
وزارة الطاقة السعودية: نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة نتيجة اصابتها بصاروخ
وزارة الصحة العامة: تسجيل 1041 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري يجدد نفيه وجود شيء اسمه "مصادر عين التينة"
المكتب الإعلامي للرئيس بري يؤكد أن كل ما نسب وينسب له من مواقف تحت مسمى "مصادر" غير صحيح على الإطلاق
النائب علي حسن خليل بعد اجتماع المكتب السياسي لحركة أمل: نؤكّد إصرار الحركة على السير بالتدقيق الجنائي
النائب خليل: المطلوب إنجاز الحكومة بأسرع وقت وتطبيق البرنامج الإصلاحي المتفق عليه ونحن كحركة قدمنا ونقدم كل التسهيل
حالة من التوتر تسود مدينة بشري شمال لبنان إثر جريمة قتل شاب من آل "طوق" على يد مقيم سوري تم توقيفه
إنطلاق الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس
فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك: سنتخذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل العملية السياسية في ليبيا
الجيش الألماني: تركيا منعت قوات ألمانية من تفتيش سفينة شحن تركية يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا
تركيا تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي وايطاليا وألمانيا احتجاجاً على محاولة تفتيش سفينة تركية بالبحر المتوسط
جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يلقي القبض على المنسق الإداري لتنظيم داعش الإرهابي فور وصوله إلى مطار بغداد
ايطاليا تتجاوز عتبة خمسين ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد من أصل أكثر من 1.4 مليون إصابة
روسيا: وفاة سبعة أشخاص ودخول اثنين آخرين في غيبوبة إثر تناولهم سائل تعقيم في منطقة ياقوتيا في أقصى شرق البلاد
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يجري سلسلة تعيينات في حكومته المقبلة ويسمي أنتوني بلينكن لتولي وزارة الخارجية
الاتحاد الأوروبي يدعو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى قمة في بروكسل العام المقبل
الأمين العام للامم المتحدة يعرب عن خيبة أمله من نتائج قمة مجموعة العشرين للديون والمناخ التي عقدت في السعودية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وسائل إعلام أميركية: الرئيس المنتخب جو بايدن يعتزم ترشيح أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية
قتيلان و5 جرحى في عملية طعن داخل كنيسة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية واعتقال مشتبه به
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
إدارة الخدمات العامة الأميركية تعلن بايدن الفائز بالانتخابات وتسمح ببدء العملية الانتقالية
منذ 7 mins
24 November، 2020
ترامب
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