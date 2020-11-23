مؤسسة النفط الليبية تؤكد إحباط محاولة اقتحام مقرها الرئيسي على يد مسلحين

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في العاصمة طرابلس الأحد، إحباط محاولة لاقتحام مقرها الرئيسي من قبل مسلحين. وقالت المؤسسة، في بيان صحافي “قامت ظهر اليوم بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون بمحاولة الدخول عنوة للمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس، وفوجئ قوة حرس المنشآت النفطية المكلفة بحماية مبنى المؤسسة بقدوم مركبات مسلحة في الاتجاه المعاكس لحركة المرور، وقيامهم ببعض الحركات الفوضوية، وسحبهم للأسلحة ومحاولتهم اقتحام السياج الخارجي لمبنى المؤسسة”.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنه “فور وقوع الحادث، تم استدعاء تعزيزات إضافية من قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وبفضل الله تم التعامل مع هذه العصابات المارقة والخارجة عن القانون وتم طردهم من دون وقوع أي أضرار بشرية أو مادية تذكر”.

وأضاف البيان “هناك تهديدات تعرض لها أحد كبار المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم قد يكون لها علاقة بالحادث وقد تم إحالة بلاغ لمكتب النائب العام للتحقيق في ملابسات الهجوم الفاشل والتحقيق مع كل من له علاقة بهذا العمل الإرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر لاتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية قطاع النفط من هذه المحاولات البائسة”.

المصدر: سبوتنيك