37 إصابة جديدة بكورونا في بلدات اقيم الخروب

أعلنت خلايا الازمة في بلدات اقليم الخروب قضاء الشوف الاثنين تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وتوزعت النتائج على الشكل الآتي:

– البرجين – المريجات: 3 إصابات جديدة، وحالة شفاء.

– شحيم: 8 اصابات، وعدد المصابين ضمن شحيم 85، ومصابون يقيمون خارجها 12، وحالات الوفاة 14، فيما عدد حالات الشفاء الإجمالية: 462.

– برجا: 8 إصابات، وعدد الحالات الايجابية 115، وحالات الشفاء 11.

– مزبود: 4 إصابات جديدة خلال 48 ساعة.

– المغيرية: إصابة واحدة.

– الناعمة – حارة الناعمة: 7 إصابات جديدة، وعدد الحالات الايجابية المتبقية 42، وحالات الشفاء 7 .

– دلهون: 5 إصابات جديدة، والعدد التراكمي للاصابات 40.

سبلين: إصابة واحدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام