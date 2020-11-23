وسائل إعلام إثيوبية: قوات إقليم تيغراي تدمر مطار مدينة أكسوم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 23 2020 - 13:40

وسائل إعلام إثيوبية: قوات إقليم تيغراي تدمر مطار مدينة أكسوم

منذ 1 ساعة 23 November، 2020
تيغراي
أخبار دولية - اثيوبيا

أفادت وسائل إعلام إثيوبية بأن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتمردة، دمرت مطارا في مدينة أكسوم بعد أن أمهلتها القوات الاتحادية 72 ساعة للاستسلام.
وقال زعيم جبهة تحرير تيغراي، ديبريتسيون غيبريمايكل، لـ”رويترز” إن “المهلة كانت ستارا من أجل السماح للقوات الحكومية بإعادة تجميع صفوفها بعد الهزائم التي منيت بها على ثلاث جبهات” حسب وصفه.
ولم تصدر عن الجانبين أي ردود فورية على تعليقات الطرف الآخر، ولم يتسن لـ”رويترز” التأكد من البيانات الأخيرة، ومن الصعب التحقق من صحة المزاعم لانقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية.

المصدر: رويترز

التعليقات

ذات صلة