18 قتيلا وجريحا بهجومين لطالبان في أفغانستان

قتل ستة من عناصر الجيش والشرطة وأصيب 12 آخرون في هجومين منفصلين بإقليمي باغلان ونمروز الأفغانيين.

ونقلت قناة طلوع نيوز الأفغانية عن مصادر أمنية قولها اليوم إن”مسلحي طالبان نصبوا كمينا للقوات الأمنية بإقليم باغلان شمال أفغانستان ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة ستة آخرين وإلحاق الضرر بمركبات تابعة للجيش”.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي هجوم ثان قتل ثلاثة من أفراد الشرطة وأصيب ستة آخرون في هجوم لمسلحي طالبان على موقع أمني في منطقة تشاخانسور بإقليم نمروز جنوب غرب البلاد.

وارتفعت حصيلة ضحايا تفجيرين وإطلاق صواريخ استهدفت العاصمة الأفغانية كابول أول أمس إلى عشرة قتلى على الأقل وإصابة العشرات بجروح.

المصدر: مواقع