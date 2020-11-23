قوات العدو تعتقل 5 فلسطينيين بينهم طفل من الضفة الغربية والقدس

اعتقلت قوت العدو الصهيوني، فجر اليوم الاثنين، خمسة مواطنين فلسطينيين من الضفة والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن”قوات العدو اعتقلت طفلا من طريق الواد في البلدة القديمة بالقدس المحتلة”.

كما اعتقلت قوات العدو فتيين من بلدة الطور في القدس المحتلة، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

وفي الخليل اعتقلت قوات العدو، شابين قرب منطقة المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن”قوات العدو المتمركزة على مداخل ومحيط المسجد، اعتقلت الشابين وجردتهما من ملابسهما، وألقتهما على الأرض رغم أجواء البرد بدعوى حيازتهما سكينًا”.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات العدو (1854) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال أكتوبر الماضي.

ووثق التقرير استشهاد مواطنين اثنين، وجرح (154) آخرين بنيران قوات العدو، التي اعتقلت (384) مواطنًا، وهدمت (16) منزلًا.

وبلغ عدد المعتقلين (384)، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (356)، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (388)، وفق التقرير.

المصدر: مواقع