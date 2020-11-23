مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها إزاء التقارير عن انتهاكات جسيمة مرتكبة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات التكفيرية في محافظة #إدلب شمال غربي #سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2020 - 11:44

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها إزاء التقارير عن انتهاكات جسيمة مرتكبة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات التكفيرية في محافظة #إدلب شمال غربي #سوريا

منذ 1 ساعة 23 November، 2020
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