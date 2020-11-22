ترامب: اتطلع للعمل مع إيطاليا خلال رئاستها لمجموعة الـ 20 في عام 2021 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 22 2020 - 23:16

ترامب: اتطلع للعمل مع إيطاليا خلال رئاستها لمجموعة الـ 20 في عام 2021

منذ 1 ساعة 22 November، 2020
أخبار موقع المنار
غير مصنف

التعليقات

ذات صلة