ظريف يؤكد على ضرورة الغاء الحظر الظالم ضد الحكومة والشعب السوري

تطرق وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إلى “العراقيل التي تختلقها بعض الدول في مسار الحل والتسوية السياسية للقضية السورية”، مؤكداً على ضرورة “الغاء الحظر الظالم المفروض على الحكومة والشعب السوري خاصة في ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)”. جاء ذلك خلال اجتماع ظريف امس السبت مع المندوب الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، إذ جرى البحث حول القضايا والتطورات المتعلقة بسوريا.

وقال ظريف في السياق نفسه إنه “خلال الاعوام الماضية توفرت فرص مناسبة لانهاء الأزمة في سوريا، لكننا واجهنا جهوداً محبطة ومهدرة للفرص من قبل بعض الدول في كل مرة”. من جانبه، شرح بيدرسون “احدث الاوضاع المتعلقة بلجنة دراسة الدستور السوري وجهوده لعقد الاجتماع القادم”، مشيراً الى “تعاون الجمهورية الاسلامية الايرانية مع منظمة الامم المتحدة في حل وتسوية الازمة السورية”، مؤكدا دور ايران المهم في هذا المسار.

وكان بيدرسون قد اجرى امس السبت ايضا محادثات مع كبير مساعدي الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي. واستعرض بيدرسون في اللقاء مع خاجي أحدث التنسيقات الجارية مع اعضاء لجنة الدستور السوري فيما يتعلق بجدول الاعمال وموعد انعقاد الاجتماعات القادمة للجنة، موجهاً الشكر والتقدير لـ”جهود ايران في دعمها للمسيرة السياسية لحل الازمة السورية”.

المصدر: فارس