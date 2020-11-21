الرئيس ميشال عون في ذكرى الإستقلال : لبنان متمسك بحدوده السيادية كاملة وحقوقه – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
November 21 2020 - 21:56
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
21 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ذكرى الاستقلال: واقعنا اليوم ليس واعدا ولكن ادراك الواقع لا يعني الاستسلام له
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: أنا باق على وعدي بحفر الصخر مهما تصلب لشق طريق الخلاص لهذا الوطن
الرئيس عون: وطننا اليوم أسير منظومة فساد سياسي ومالي واداري وقضاء مكبل وأسير منظومة تمنع المحاسبة
الرئيس عون: الاصلاح وقيام الدولة لا يكون الا من خلال فرض التحقيق المالي الجنائي ومحاربة الفساد
الرئيس عون: يجب اطلاق حوار وطني لوضع كل الخلافات جانبا وادعو الى الاسراع في التحقيق بجريمة انفجار المرفأ
الرئيس عون: لبنان متمسك بحدوده السيادية كاملة ولن اتراجع عن معركتي ضد الفساد المتجذر في مؤسساتنا
الرئيس عون: تطبيع بعض الدول العربية مع "اسرائيل" يعني التنازل ضمنيا عن القدس والجولان
الرئيس عون يجري اتصالا بوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ويطلع منه على تفاصيل فرار 69 سجينا من سجن بعبدا
الرئيس عون يطلب من فهمي التشدد في البحث عن السجناء الفارين والقبض عليهم والتحقيق في ظروف فرارهم
مراسل المنار: القوى الامنية تضرب طوقاً امنياً في مكان الحادث مقابل المجلس الدستوري وحول سجن بعبدا
الشيخ نعيم قاسم: المبررات التي سيقت لافشال التحقيق الجنائي في الواقع المالي لمصرف لبنان غير مقبولة
الشيخ نعيم قاسم: نصر على ضرورة واولوية التحقيق الجنائي ولا يصح ان نسلّم بالافشال والفشل ولا ينفع تقاذف المسؤوليات
الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر تدعو الحكومة إلى إعلان الاسباب التي دفعت شركة "الفاريز ومارسال" إلى وقف عملها
الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر: يجب تحديد المسؤولين عن إجهاض التدقيق في حسابات مصرف لبنان
الهيئة السياسية في التيار: نبهنا إلى ان سقوط التدقيق يعني نجاح منظومة الفساد في إخفاء الحقيقة بشأن مصير أموال المودعين
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان: فرحة الاستقلال لا تكتمل إلا باندحار الاحتلال عن أرضنا ومياهنا
الشيخ قبلان: نخص بالتهنئة صناع الاستقلال الوطني ونوجه تحية اكبار الى جيشنا الوطني الباسل ومقاومتنا الابية وشعبنا المضحي
وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر: على الجميع التعاون والتضامن لمواجهة الأخطار التي تحدق بلبنان
الصحة اللبنانية: تسجيل 1628 اصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
منظمة الصحة العالمية: تشديد القيود هو السبيل الوحيد لتفادي سقوط الكثير من الضحايا في "الشرق الاوسط"
سي ان ان: الرئيس الامريكي جو بايدن يوسع هامش فوزه على دونالد ترامب بنحو 6 ملايين صوت
الشرطة الأفغانية: 8 قتلى على الأقل جراء سقوط صواريخ قرب المنطقة الخضراء التي تضم سفارات ومقار دولية في العاصمة كابول
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزير الخارجية الروسي: المراقبون الأتراك لن يدخلوا إلى كاراباخ وسيكتفون بالعمل عن بعد عبر طائرات من دون طيار
وزير الخارجية التركي: اتفاق كاراباخ ملزم لأرمينيا وإذا انتهكت وقف إطلاق النار ستدفع الثمن
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعين مستشاره رون كلين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بإدارته المقبلة
ا.ف.ب عن مصدر "اسرائيلي": مقتل سبعة جنود من قوة المراقبة الدولية بينهم 5 اميركيين بتحطم مروحيتهم في سيناء
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الرئيس ميشال عون في ذكرى الإستقلال : لبنان متمسك بحدوده السيادية كاملة وحقوقه
منذ 2 ساعة
21 November، 2020
عاجل
ميشال عون
التعليقات
ذات صلة
الرئيس عون :وطننا أسير سياسات كيدية معرقلة تمنع أي تقدم أو أي انجاز
كلمة الرئيس ميشال عون في ذكرى الإستقلال: تحطيم القيود ليس بالمستحيل اذا قررنا بناء الوطن
الصحافة اليوم 29-10-2020
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}