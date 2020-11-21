وزير فرنسي: لاجراء حوار صريح مع تركيا لأننا لا يمكننا أن نكمل على هذا النحو

ندد الوزير الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية فرانك ريستر “بسياسة تركيا التي تسعى لإيذاء فرنسا وللإساءة للمبادئ التي تحملها”، على حد تعبيره.

وقال ريستر السبت “تركيا تشوه خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وموقف بلادنا من أجل إيذاء فرنسا والمبادئ التي نحملها”، واستغرب “دعوة أنقرة لمقاطعة البضائع الفرنسية على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي حول حرية التعبير ونشر الكاريكاتير(وضمنها نشر كاريكاتير مسيء للنبي محمد(ص) وما تبعه من ردود أفعال غاضبة في العالمين العربي والإسلامي”.

وتابع ريستر “نأمل أن تتغير تركيا وأن يتغير تصرفها التوسعي في شرق المتوسط حيث تقوم بأعمال تنقيب على حساب سيادة قبرص واليونان”، وحث “تركيا على تغيير تصرفاتها في شمال أفريقيا”، واضاف “تركيا بلد عظيم والشعب التركي عظيم ونحن نسعى لعلاقات دبلوماسية واقتصادية مع هذا البلد، لكن يجب أن نجري حوارا صريحا لأننا لا يمكننا أن نكمل على هذا النحو”.

المصدر: سبوتنيك