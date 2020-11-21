مراسل المنار عن مصادر أمنية: فرار 45 سجينا من سجن بعبدا بعد منتصف الليل ووفاة 5 منهم جراء حادث بسيارة أجرة مسروقة على طريق الحدث قرب المجلس الدستوري – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2020 - 11:18
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مراسل المنار عن مصادر امنية: 45 سجينا فروا من سجن بعبدا بعد منتصف الليل وخمسة منهم قتلوا جراء حادث بسيارة اجرة مسروقة
مراسل المنار:القوى الامنية تضرب طوقاً امنياً في مكان الحادث مقابل المجلس الدستوري وحول سجن بعبدا
الشيخ نعيم قاسم: المبررات التي سيقت لافشال التحقيق الجنائي في الواقع المالي لمصرف لبنان غير مقبولة
الشيخ نعيم قاسم: نصر على ضرورة واولوية التحقيق الجنائي ولا يصح ان نسلّم بالافشال والفشل ولا ينفع تقاذف المسؤوليات
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوجه عند الثامنة مساءً رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الـ77 للاستقلال
وزير المالية من قصر بعبدا: تبلغنا من شركة "الفاريز ومارسال" انهاء الاتفاقية معها للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان
وزني: رئيس الجمهورية اكد ان هذا الامر المستجد يستوجب حتماً اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان
شركة "الفاريز ومارسال" قالت انها لم تتمكن من الحصول على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها
مصادر متابعة للتأليف الحكومي لـلمنار: الرئيس عون ينتظر من الرئيس المكلّف أن يتواصل مع الكتل النيابية ويقدّم أسماء جديدة
مصادر المنار: الحريري لا يزال في المربع الذي وضع نفسه فيه وينتظر من الفرنسيين أن يخرجوه منه
مصادر المنار: الفرنسيون يعملون على تقريب وجهات النظر بين الرئيسين عون والحريري
مصادر متابعة لملف ترسيم الحدود البحرية: القول الاسرائيلي بأن لبنان غيّر مواقفه حول حدوده البحرية الجنوبية هو محض كذب
مصادر الملف: لبنان لم يودع الامم المتحدة سوى احداثيات خط النقطة 23 معلنا حقه بمراجعة هذا الخط بحال توافر بيانات اكثر دقة
الصحة اللبنانية: تسجيل 1709 اصابات جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن يفتتح قسماً جديداً لمرضى كورونا في مستشفى رفيق الحريري الحكومي
الوزير حسن: علينا في القطاع الصحي أن نكون مستقلين ولا يمكن أن نرهن صحة المواطن بمزاجية بعض المؤسسات الاستشفائية
معاون وزير الخارجية السورية ايمن سوسان: زيارة بومبيو الى الجولان السوري المحتل تظهر تحدي امريكا السافر للقانون الدولي
سوسان للمنار: نقول لبومبيو تيقّن ان الجولان سيعود وانك وادارتك راحل الى غير عودة
سوسان للمنار: القرار الامريكي بالاعتراف بضم الجولان باطل ويعطي من لا يملك ما لا يستحق
سوسان للمنار: كل ما يجري يؤكد الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني ونحن نعرف كيف نواجهه عبر ضرب ادواته
منظمة الصحة العالمية: تشديد القيود هو السبيل الوحيد لتفادي سقوط الكثير من الضحايا في "الشرق الاوسط"
أ.ف.ب: الاتحاد الأوروبي يمكن أن يرخص للقاحين ضد كوفيد-19 قبل نهاية العام
الأمم المتحدة تحذر من أن اليمن أصبح على شفا اسوأ مجاعة في العالم منذ عقود
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزير الخارجية الروسي: المراقبون الأتراك لن يدخلوا إلى كاراباخ وسيكتفون بالعمل عن بعد عبر طائرات من دون طيار
وزير الخارجية التركي: اتفاق كاراباخ ملزم لأرمينيا وإذا انتهكت وقف إطلاق النار ستدفع الثمن
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعين مستشاره رون كلين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بإدارته المقبلة
ا.ف.ب عن مصدر "اسرائيلي": مقتل سبعة جنود من قوة المراقبة الدولية بينهم 5 اميركيين بتحطم مروحيتهم في سيناء
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
مراسل المنار عن مصادر أمنية: فرار 45 سجينا من سجن بعبدا بعد منتصف الليل ووفاة 5 منهم جراء حادث بسيارة أجرة مسروقة على طريق الحدث قرب المجلس الدستوري
منذ 54 mins
21 November، 2020
عاجل
سجن بعبدا
فرار سجناء
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