مراسل المنار عن مصادر أمنية: فرار 45 سجينا من سجن بعبدا بعد منتصف الليل ووفاة 5 منهم جراء حادث بسيارة أجرة مسروقة على طريق الحدث قرب المجلس الدستوري – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2020 - 11:18

مراسل المنار عن مصادر أمنية: فرار 45 سجينا من سجن بعبدا بعد منتصف الليل ووفاة 5 منهم جراء حادث بسيارة أجرة مسروقة على طريق الحدث قرب المجلس الدستوري

منذ 54 mins 21 November، 2020
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