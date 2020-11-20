الخارجية الايرانية: خبر إتصال عراقجي بفريق عمل بايدن مفبرك

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الجمعة، أن “خبر إتصال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، بفريق عمل جو بايدن مزيف”، مشيراً إلى أن “بث الأخبار الصفراء أصبحت ممارسة شائعة في بعض وسائل الإعلام”. وفيما أشار الى خبر “صحيفة نيويورك تايمز المزيف بشأن اتصال عراقجي مع مستشاري جو بايدن”، أضاف خطيب زاده، أن “هذا الخبر الملفق يعود الى بداية الأسبوع، وأن هذا النوع من وسائل الاعلام سيزيد من الآن فصاعداً نشر هكذا أخبار كل يوم”.

ونوّه الى أن “مكتب ممثلية إيران في نيويورك ردت على مزاعم نيويورك تايمز في نفس اليوم، أنه لم يكن هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر”.

وكانت “صحيفة نيويورك تايمز” قد زعمت في تقرير لها نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن نائب وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، “حاول نقل رسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن من خلال وسطاء مفادها أن الولايات المتحدة يجب أن تعود إلى الإتفاق النووي دون شروط مسبقة، قبل البدء بأية مفاوضات”.

المصدر: ارنا