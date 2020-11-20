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November 20 2020 - 16:20

مقتل ما يقرب من 30 شخصاً في احتجاجات بأوغندا

منذ 56 mins 20 November، 2020
اوغندا
أخبار دولية - اوغندا

صرحت الشرطة الأوغندية الجمعة، أن 28 شخصاً على الأقل قتلوا خلال صدامات احتجاجية اندلعت في البلاد، عقب احتجاز السلطات لمرشح المعارضة للرئاسة والمغني روبرت كياغولاني، المعروف في البلاد باسمه المسرحي بوبي واين.

وذكر المتحدث باسم الشرطة الأوغندية فريد إينانغا، في بث عبر موقع “فيسبوك” أن “المظاهرات العنيفة تم تنسيقها من قبل مجموعة من 300 المحرضة على أعمال الشغب”، موضحاً أنه “قد تم اعتقال بعضهم من قبل ضباط إنفاذ القانون، ويستمر البحث عن آخرين. وشدد نائب المتحدث باسم الشرطة ديو عقيقي، على أنه لا ينبغي ارتكاب أعمال عنف “خلال فترة الانتخابات أو بعدها”. وقال إن قوات الدفاع الأوغندية وقوات الأمن الأخرى تدعم الشرطة في تطبيق حظر التجول.

وقال عقيقي  “لقد تلقى السكان تحذيراً مسبقاً ويجب ألا يخرجوا إلى الطرق بعد الساعة 21:00 دون تصريح”.

المصدر: سبوتنيك

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