بيسكوف: بوتين سيركز خلال قمة العشرين على مكافحة كورونا وعواقبها الاقتصادية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2020 - 14:36

بيسكوف: بوتين سيركز خلال قمة العشرين على مكافحة كورونا وعواقبها الاقتصادية

منذ 2 ساعة 20 November، 2020
بيسكوف
أخبار دولية - روسيا

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف إن “القضايا الرئيسية التي ستناقش في قمة مجموعة العشرين بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون مكافحة فيروس كورونا وتقليل عواقب الوباء على الاقتصاد”.

وأضاف بيسكوف الجمعة “هذا العام هناك موضوع واحد ومهم للجميع والجميع متفق على هذا وهو موضوع مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا وتقليل عواقب الوباء على المجال الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم”.

من جهة ثانية، قال بيسكوف إنه “لم يتم التخطيط لعقد اجتماعات ثنائية منفصلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار قمة مجموعة العشرين مع قادة الاجتماع، بما في ذلك القيادة السعودية والرئيس الأميركي دونالد ترامب”.

يذكر ان السعودية تستضيف السبت أعمال قمة مجموعة العشرين عبر تقنية الفيديو.

المصدر: سبوتنيك

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