الأمم المتحدة: ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين الفارين إلى #السودان من 31 ألفا إلى 200 ألف شخص – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2020 - 12:48

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين الفارين إلى #السودان من 31 ألفا إلى 200 ألف شخص

منذ 26 mins 20 November، 2020
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