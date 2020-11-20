قاضية أمريكية توقف تنفيذ ثامن حكم بالإعدام في عهد ترامب

أمرت القاضية الفدرالية الأمريكية تانيا شوتكان بوقف تنفيذ ثامن حكم بالإعدام منذ استئناف هذه العقوبة في الصيف الماضي بعد تجميدها طوال 17 عاما.

وقالت شوتكان إن المواطنين يجب أن يكونوا على ثقة من أن أحكام الإعدام تنفذ بشكل إنساني.

وأضافت: “تشعر المحكمة بقلق عميق من أن الحكومة تعتزم المضي قدما في طريقة إعدام ترى هذه المحكمة ومحكمة الاستئناف أنها تنتهك القانون الفيدرالي”.

وكان من المرتقب إعدام المواطن من أصول إفريقية أورلاندو هول يوم الخميس، وحكمت عليه هيئة محلفين جميع أعضائها من البيض عام 1995 بالإعدام لإدانته باغتصاب وقتل فتاة عمرها 16 عاما.

ورأى محامياه أن ملفه يعكس التباينات العرقية المقلقة على صعيد عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، حيث يشكل السود 45% من المحكوم عليهم بالإعدام، في حين أنهم لا يمثلون سوى 13% من مجموع السكان.

المصدر: وكالات