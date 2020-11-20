أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 20-11-2020

الأخبار

ما بعد العقوبات الأميركيّة: باسيل يُطعن من بيت أبيه أيضاً

مصرف لبنان يقود جوقة «التهويل» من استمرار الدعم: واشنطن هدّدت الحريري بالعقوبات؟

‫«أنصار الله» تُهدّد الملاحة الدولية: السعودية تنقل معركتها إلى البحر الأحمر

النهار

“وزراء الأسرة الدولية” محور التجاذبات

اللواء

بومبيو من الجولان المحتل يهدّد دور «اليونيفيل» في الجنوب!

جنبلاط لتفعيل حكومة دياب.. وباسيل يطلب رفع العقوبات برسالة إلى واشنطن

الجمهورية

ماكرون يقنع بومبيو بتأجيل العقوبات

الدعم يتقلص الى النصف

الحكومة عالقة بين عون والحريري.. والتأليف مرهون بالتنازلات

الديار

لبنان بين بومبيو ونتانياهو: توريط ادارة بايدن… وضغوط لتحييد «الصواريخ الدقيقة»

زيادة الضغط على عون لإضعاف حزب الله واستعداد اسرائيلي لتحمل كلفة التصعيد!

الحريري يتجه «لحشر» بعبدا… 3 اسابيع لتقييم الاقفال… وانتقادات لبطء تحقيقات المرفأ

البناء

تصعيد «إسرائيليّ» على جبهتي الجنوب والجولان بتوصيات بومبيو… فهل تقع مواجهة؟

الملف الحكوميّ معلّق على الانتظارات الخارجيّة رغم الإنكار الداخليّ

سعر الصرف أداة ضغط سياسيّ… وإغلاق كورونا لم يحقق المرجوّ

المصدر: صحف