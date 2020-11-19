محامي الرئيس الأميركي: الآلاف في مدينة بطرسبرغ بولاية فرجينيا قيل لهم أنهم صوتوا عن طريق البريد خلال محاولتهم التصويت في مراكز الاقتراع (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2020 - 20:52

محامي الرئيس الأميركي: الآلاف في مدينة بطرسبرغ بولاية فرجينيا قيل لهم أنهم صوتوا عن طريق البريد خلال محاولتهم التصويت في مراكز الاقتراع (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 19 November، 2020
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