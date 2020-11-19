عويدات أمهل “نادي اليخوت” 15 يوما لإزالة المخالفة على الأملاك البحرية

أعطى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لنادي اليخوت الشراعية مهلة 15 يوما لازالة المخالفات على الأملاك البحرية، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “استدعت المباحث الجنائية في لبنان الخميس رئيس نادي اليخوت الشراعية في البترون ربيع سالم أمام المباحث الجنائية، وبعد التأكد من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من قيام المخالفات على الأملاك البحرية”، وتابعت “أمر عويدات بإزالتها وأعطى النادي مهلة خمسة عشر يوما للتنفيذ، بعدما سبق أن قرر فض الأختام بالشمع الأحمر التي وضعت من قبل مفرزة الشواطىء في الشمال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام