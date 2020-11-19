ترامب في تغريدة: العثور على آلاف الأصوات الانتخابية غير المحسوبة في مقاطعات ولاية جورجيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2020 - 16:18

ترامب في تغريدة: العثور على آلاف الأصوات الانتخابية غير المحسوبة في مقاطعات ولاية جورجيا (سبوتنيك)

منذ 15 mins 19 November، 2020
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