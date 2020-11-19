السودان يرفض استئناف مفاوضات سد النهضة وفق “المنهج القديم”

أعرب وزير الري السوداني ياسر عباس، عن رفض بلاده استئناف التفاوض حول ملف سد النهضة “بالمنهج القديم”، مشددًا على أهمية إعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة في حل الأزمة. وقال عباس، في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة اليوم الخميس إن “السودان أكد خلال الاجتماع عدم مواصلة التفاوض وفق المنهج السابق”.

وأضاف أن “السودان أكد خلال الاجتماع تمسكه بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد كوسيلة للتوصل لاتفاق ملزم وفقًا لمنهجية جديدة تمنح دورا أكبر لخبراء الاتحاد”، متابعاً أن “مصر وإثيوبيا تمسكتا على مواصلة التفاوض بالأساليب المجربة التي وصلت إلى طريق مسدود في السابق”.

وفي السياق، أشار إلى أنه “بالرغم من توضيح الوفد السوداني لموقفه مرارا إلا أن رئيسة الاجتماع خالفت الإجراءات ومدت التفاوض لعشرة أيام مقبلة ويراه السودان غير ذي جدوى”، موضحاً أن “مواقف مصر وإثيوبيا كانت متباعدة خلال اجتماعات آب/ أغسطس حول سد النهضة”.

المصدر: سبوتنيك