الرئيس عون تلقى برقيات تهنئة بالاستقلال من عدد من الرؤساء

تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون برقية تهنئة بالاستقلال من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أشاد بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين مصر ولبنان، واكّد الحرص الدائم على تقويتها وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

كما تلقى الرئيس عون برقية تهنئة بالاستقلال من الملك المغربي محمد السادس، الذي أعرب عن تثمينه لما يجمع بين لبنان والمغرب من علاقات متينة قوامها الاخوة الصادقة والتضامن الفاعل والتقدير المتبادل، وأكّد حرص المغرب على توطيد العلاقات والارتقاء بالتعاون الثنائي بما يستجيب وتطلعات الشعبين الشقيقين.

كذلك تلقى الرئيس عون برقيات تهنئة بالإستقلال من رئيس النمسا الكسندر فان دير بيلين ورئيس الغابون علي بونغو ورئيس جمهورية الباراغواي ماريو عبده بينيتز ورئيس جمهورية بنين باتريس تالون، ورئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون.

المصدر: موقع المنار