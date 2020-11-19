الصين: مستعدون لتعزيز النسيق الاستراتيجي الشامل مع روسيا

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الصين مستعدة لإثراء المضمون الاستراتيجي لعلاقاتها مع روسيا في العصر الجديد، وتعزيز التنسيق الاستراتيجي الثنائي الشامل إلى مستوى أعلى.

وفي محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال وانغ يي: إن الصين وروسيا علقتا أهمية أكبر، وأكثر من أي وقت مضى، على تعزيز التعاون الاستراتيجي، ولعبتا دورا أساسيا وسط التغيرات الدولية.

وشدد على أن الصين وروسيا دافعتا بشكل مشترك عن التعددية والإنصاف والعدالة الدوليين، وحافظتا على الحد الأدنى للمعايير الأساسية للقانون الدولي والعلاقات الدولية.

ولفت إلى مشاركة البلدين أيضا بنشاط في التعاون الدولي لمكافحة وباء كورونا، وعزّزا التسوية السياسية لمختلف القضايا الإقليمية الساخنة، ولعبا دور عامل الاستقرار العالمي، مؤكدا أن التنسيق الاستراتيجي بين الصين وروسيا قد حقق باستمرار نتائج جديدة.

وفي إشارة إلى البدء الناجح للعام الصيني – الروسي للابتكار العلمي والتكنولوجي، قال وانغ إن العلاقات الشعبية بين الصين وروسيا قد تم تعزيزها بشكل مستمر وأن العلاقات الثنائية تواجه فرص تطور جديدة.

المصدر: مواقع