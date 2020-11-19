أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 19-11-2020

النهار

سباق التعقيدات والعقوبات.. وقنبلة مدوية للعليّة

الأخبار

سلامة يرعى التحويل من الليرة إلى الدولار: 18% فقط من الودائع بـ«اللبناني»

المرحلة الانتقاليّة تزداد صعوبة: ترامب ماضٍ في المواجهة

300 ألف ليرة الكلفة اليوميّة للمريض في المستشفيات الخاصة: هل يُعاد النظر في قرار الإقفال؟

اللواء

أسبوع الحسم يقترب: حلحلة في التأليف أو إعلان صاعقة الفشل!

«القوات» تسابق التيار العوني على رأس سلامة.. وعدّاد الإصابات يخرق سقف الألفين ويدحض جدوى الإقفال

الديار

الحكومة تنتظر الحل السحري ومخاوف من اطالة الازمة لمطلع العام الجديد

الحريري يتشدد في اختيار الاسماء وعون متمسك بالشراكة الكاملة

فرنسا لا تنوي نعي مبادرتها بعد انتهاء مهلتها فهل تعدل اسلوبها؟

الجمهورية

المنطقة فوق بركان.. والحكومة في خبر كان.. وأبواب التصعيد مفتوحة

«الإحتياطي» ينفد .. و«الأساسيات» الى زوال!

البناء

كورونا يقفز فوق الـ2000 إصابة مجدداً و13 وفاة… والدولار خرق سقف الـ8000

الفرنسيّون يطلبون حصة من حكومة اللامحاصصة: 4 حقائب مناصفة

التشكيلة الحريريّة لم تلقَ قبول عون واحتمال تشكيلة معدّلة هذا الأسبوع

المصدر: صحف