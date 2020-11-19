أكثر من ربع مليون وفاة بكورونا في الولايات المتحدة (جونز هوبكنز) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 19 2020 - 04:08

أكثر من ربع مليون وفاة بكورونا في الولايات المتحدة (جونز هوبكنز)

منذ 1 ساعة 19 November، 2020
الولايات المتحدة تسجل لليوم الثاني على التوالي أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بكورونا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة الي250 ألف حالة وفاة، بحسب بيانات نشرتها مساء الأربعاء جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
والولايات المتحدة التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة هي البلد الأكثر تسجيلا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع،وقد بلغت هذه الحصيلة مساء الأربعاء 250.029 حالة وفاة، في حين أن الدولة الثانية على هذا الصعيد هي البرازيل مع 166.699 حالة وفاة تليها الهند مع 130.993 حالة وفاة والمكسيك مع 99.026 حالة وفاة.

المصدر: ا ف ب

التعليقات

ذات صلة