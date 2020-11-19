أكثر من ربع مليون وفاة بكورونا في الولايات المتحدة (جونز هوبكنز)

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة الي250 ألف حالة وفاة، بحسب بيانات نشرتها مساء الأربعاء جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

والولايات المتحدة التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة هي البلد الأكثر تسجيلا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع،وقد بلغت هذه الحصيلة مساء الأربعاء 250.029 حالة وفاة، في حين أن الدولة الثانية على هذا الصعيد هي البرازيل مع 166.699 حالة وفاة تليها الهند مع 130.993 حالة وفاة والمكسيك مع 99.026 حالة وفاة.

المصدر: ا ف ب