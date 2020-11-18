خريشة: السلطة الفلسطينية تراهن على الخارج وليس على شعبها

قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة إن “قرار السلطة بعودة التنسيق الأمني مع الاحتلال كان مفاجئا لمن اعتقد توقف التنسيق الأمني والعلاقات مع الاحتلال بشكل كامل”.

وأضاف خريشة أن “قرار السلطة غير مفاجئ لمن يخوض في السياسة الفلسطينية”، ورأى ان “ذلك يعكس حالة من التخبط وعدم وضوح في الرؤية وعدم الجدية في التعاطي مع القضايا الاستراتيجية للشعب الفلسطيني”.

وأوضح خريشة أن “السلطة ما زالت تراهن على من سيأتي ليقود البيت الأبيض”، وأشار إلى أن “السلطة تتمسك باتفاق أوسلو وما نتج عنه”، مؤكدا “أنها تعبر بذلك عن حالة استجداء للصهاينة وهو ما ثبت في الرسالة التي بعثها منسق الشؤون المدنية حسين الشيخ”.

ولفت خريشة الى أن “المواطن الفلسطيني يدرك تماماً أن القيادة الفلسطينية تراهن على الخارج وليس على الشعب الفلسطيني وإرادته”.

المصدر: فلسطين اليوم