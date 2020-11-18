نتنياهو: زيارة الوفد البحريني لـ”إسرائيل” فرصة لتوسيع التعاون بين البلدين (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2020 - 17:08

نتنياهو: زيارة الوفد البحريني لـ”إسرائيل” فرصة لتوسيع التعاون بين البلدين (سبوتنيك)

منذ 11 mins 18 November، 2020
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