الخارجية الروسية: نأمل ألا يتسبب رفض باكو مناقشة الوضع في قره باغ في نشوب نزاع جديد

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو الأربعاء، عن أمل بلاده “ألا يؤدي رفض باكو مناقشة الوضع الخاص لإقليم قره باغ في نشوب موجة جديدة للصراع في المنطقة”. ورد الدبلوماسي الروسي، في حديث للصحفيين، بالنفي على سؤال حول ما إذا كانت هناك مواعيد نهائية تقريبية لحل مسألة وضع ناغورني قره باغ، قائلاً إن “مسألة الوضع الخاص لقره باغ حساسة للغاية”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في مقابلة على قناة “روسيا 24” الثلاثاء، أنه وفقا للقانون الدولي فإن إقليم قره باغ كان جزءا لا يتجزأ من أذربيجان، مشيراً إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي لم تستطع التدخل. هذا ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني /نوفمبر الجاري.

المصدر: سبوتنيك