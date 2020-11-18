محفوظ يحذر المواقع التي تنشر أخبارا كاذبة وتدعو الى الفتنة

لفت رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في لبنان إلى أن “القانون المرئي والمسموع الرقم 382/94 يُلزم المواقع عدم نشر الأخبار الكاذبة والترويج للإشاعات والإساءة إلى الدولة اللبنانية وموقع الرئاسة الأولى والمضيّ بسياسات القدح والذم واستهداف عمل الأجهزة الأمنية”.

وأكد محفوظ الاربعاء ان “المجلس سيسحب العلم والخبر من المواقع الإلكترونية التي تروّج أخباراً كاذبة لمواقع إلكترونية أجنبية ترمي إلى النيل من وحدة لبنان واللبنانيين وتدعو إلى الفتنة الداخلية”، وناشد “السلطات الأمنية والقضائية تزويده بالمعلومات عن المواقع الإلكترونية التي تصدر بطاقات مزوّرة من أجل حجب هذه المواقع بالتعاون مع الجهات الرسمية والدولية المختصة”.

المصدر: بريد الموقع