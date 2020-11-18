وزارة الصحة: 12 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 15 و16 الحالي

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 15/11/2020 و16/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود اثنتي عشرة (12) حالة إيجابية.

وجاء استكمال نتائج 15/11/2020 كالتالي:

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 16/11/2020 كالتالي:

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (أربع حالات إيجابية)

” رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام