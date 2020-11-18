وزارة الصحة: 12 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 15 و16 الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2020 - 10:10

وزارة الصحة: 12 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 15 و16 الحالي

منذ 14 mins 18 November، 2020
وزارة الصحة العامة
لبنان

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 15/11/2020 و16/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود اثنتي عشرة (12) حالة إيجابية.

وجاء استكمال نتائج 15/11/2020 كالتالي:

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 16/11/2020 كالتالي:

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (أربع حالات إيجابية)

” رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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